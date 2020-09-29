"Я правильно расслышал, что мистер Кин сказал, что сегодня вечером выступление Ливерпуля местами было небрежным? Он так и сказал? Я хочу это услышать. Может, всё-таки он говорил о другой игре? Это не может быть эта встреча, извините!

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Это невероятное описание этого матча, который был абсолютно исключительным. Ничего не было неряшливым или небрежным, абсолютно ничего. С первой секунды мы доминировали над командой, которая находится в хорошей форме, на 100% в форме. Вы должны быть чертовски осторожны и не подвергнуться контратаке.

Алисону пришлось однажды нас спасти, также у Арсенала было ещё два момента, этого не избежать. В таких ситуациях нам и нужен вратарь. Кроме того, футбол, в который мы играли сегодня вечером, был совершенно исключительным. Об этой игре сегодня нечего сказать плохого. Это было полной противоположностью небрежности", – цитирует Юргена Клоппа Goal.com.

Напомним, Ливерпуль сумел преодолеть Арсенал со счетом 3:1.

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