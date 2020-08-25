"Возможно, на базе Галича будут создаваться новые Карпаты": Болотников – о связи с другим участником Второй лиги

Директор по стратегическому развитию Карпат Сергей Болотников не стал отрицать версию о контактах львовян с Карпатами Галич.

"Ведется работа, каким составом играть, как сохранить основной, чтобы он боролся за какие-то цели. Я не буду врать, корчить из себя дурака. Конечно, Галич для нас – партнерский, дружеский клуб, которому мы будем помогать футболистами и всем, чем сможем. Они вышли из любителей и не готовы к профессиональному футболу.

"В планах Смалийчука делать новую команду на базе Карпат Галич": Александр Шевченко резко ответил совладельцу Карпат

Возможно, теоретически, на базе этого клуба будут создаваться новые Карпаты. Но это лишь один из вариантов, поэтому мы об этом и не говорим публично. Нет четкого плана А, потому что есть куча других вариантов", – сказал Болотников в эфире ZAXID.NET.

Напомним, Карпаты Львов и Карпаты Галич проведут свои дебютные сезоны во Второй лиге, которая стартует 6 сентября.

Страховий менеджер, бізнесмен, м’ясник: Карпати-1969 – як склалися їхні долі?