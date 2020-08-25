toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Вторая лига
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"Возможно, на базе Галича будут создаваться новые Карпаты": Болотников – о связи с другим участником Второй лиги

20:36 - Читати українською
"Возможно, на базе Галича будут создаваться новые Карпаты": Болотников – о связи с другим участником Второй лиги
Сергей Болотников / Фото из соцсетей

Директор по стратегическому развитию Карпат Сергей Болотников не стал отрицать версию о контактах львовян с Карпатами Галич.

"Ведется работа, каким составом играть, как сохранить основной, чтобы он боролся за какие-то цели. Я не буду врать, корчить из себя дурака. Конечно, Галич для нас – партнерский, дружеский клуб, которому мы будем помогать футболистами и всем, чем сможем. Они вышли из любителей и не готовы к профессиональному футболу.

"В планах Смалийчука делать новую команду на базе Карпат Галич": Александр Шевченко резко ответил совладельцу Карпат

Возможно, теоретически, на базе этого клуба будут создаваться новые Карпаты. Но это лишь один из вариантов, поэтому мы об этом и не говорим публично. Нет четкого плана А, потому что есть куча других вариантов", – сказал Болотников в эфире ZAXID.NET.

Напомним, Карпаты Львов и Карпаты Галич проведут свои дебютные сезоны во Второй лиге, которая стартует 6 сентября.

Страховий менеджер, бізнесмен, м’ясник: Карпати-1969 – як склалися їхні долі?

blog_ava
Шахтер – Динамо: анонс матча за Суперкубок Украины
08:00
23738
Теги
Карпаты Карпаты Вторая лига Сергей Болотников Карпаты Галич
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Педро официально стал игроком Ромы
    Італія — 19:44420 Педро официально стал игроком Ромы
23
час
:
57
мин
Селтик
21:45
Ференцварош
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?