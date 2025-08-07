"На поле находятся лишь одиннадцать игроков, это нормально, что есть футболисты, которые соревнуются за одну позицию. Речь идет просто об упорном труде. Но может случиться и так, что мы с Довбиком будем играть вместе – в первом товарищеском матче Рома играла с двумя нападающими, мной и Дибалой.

Обычно я не думаю о точном количестве голов, которые хочу забить за сезон. Я точно хочу забивать в каждой игре, хотя и знаю, что это нелегко. Двадцать голов? Будем надеяться..." – цитирует Фергюсона Gazzetta.it.

Напомним, что в июле Рома на своем официальном сайте объявила о переходе Эвана Фергюсона. Римский клуб арендовал 20-летнего форварда из Брайтона с правом выкупа за 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Артем Довбик сыграл в 45 матчах, забив 17 голов и отдав четыре ассиста.

