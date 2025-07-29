"Наша игра будет взвешенной и рациональной. Конечно, мы помним, что проиграли 0:3 в первом матче, но это никак на нас не влияет, и мы будем нацелены полностью на нашу победу. Наша команда готова бороться все 90 минут, бороться до конца.

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Возможно, причина нашего поражения в первом матче в том, что мы в каких-то аспектах недооценили Динамо. Но победа в завтрашнем матче остается нашей мечтой, которую мы не собираемся отпускать. Да, важно не только мечтать, но и верить. И мы верим в нашу команду, – цитирует Модику портал Dynamo.kiev.ua.

Матч Динамо – Хамрун Спартанс состоится сегодня, 29 июля. Начало – в 21:00 по Киеву.

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