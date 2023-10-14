"Это лишь небольшая часть толпы. Я даже не знаю, называть ли настоящими фанатами Лацио тех, кто издевается надо мной. Не думаю, что настоящий болельщик Лацио стал бы меня ругать за что-то. Это лишь вопрос времени, и я смогу вернуть на свою сторону даже самых больших скептиков.

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Я рассматривал Саудовскую Аравию, когда летом поступило несколько предложений. Но я решил отказаться от них, чтобы продолжить играть за Италию, а также в Лиге чемпионов. После начала сезона я задал себе несколько вопросов, особенно после критики со стороны тех, кто не оценил мой жест верности. Я спросил себя, сколько денег могла бы принести моя продажа. Это больно, на самом деле это заставляет меня сомневаться.

Сейчас мои мысли уже не такие, как в июле. Иногда, когда мне было особенно плохо, я думал, что, возможно, лучше было уехать", – приводит слова Иммобиле Football Italia.

Напомним, форвард выступает за Лацио уже 7 лет и стабильно отличался хорошей результативностью. Впрочем, новый сезон начался неудачно (2 гола в 9 матчах), и часть фанатов "орлов" начала освистывать вчерашнего любимца.

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