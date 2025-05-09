"Напоминаю, что это их третий сезон (Ротаня и Ко, – прим.), и они к этой игре шли на протяжении длительного срока. Наверное, это редкость в нашем футболе, когда есть такое доверие к тренерской идее, несмотря на результат, который был в предыдущих чемпионатах.

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Это очень классно, что такой опыт есть. Думаю, что многие будут перенимать его в том плане, что когда вы назначаете тренерский штаб, если вы верите в идеи, то нужно понимать и давать время, если вы видите прогресс. В общем ничего не изменилось. Они стали качественнее в своих исполнителях, более сыгранными. Изменилось то, что они стали более уверенными – и это чувствуется.

Я слышал, что говорили, что если была возможность, то был бы практически полный стадион. Очень жаль, что мы не можем это сделать. Очень хочется увидеть полные трибуны. Честно говоря, мы разговариваем между собой, и всех это вдохновляет, что есть такая возможность, что люди хотят. Уверен, что это все из-за того, что показывает команда – не только результат, а еще и качество и желание. Все это сочетается, и люди искренние в этом проявлении эмоций, они хотят приобщиться к этому результату.

Я, честно говоря, хотел бы, чтобы те люди, которые не смогли попасть на футбол, но очень хотели – возможно, кто-то придет, возле отеля Александрии и будет петь всю ночь песни, чтобы они не спали. Или сделали какой-то перфоменс для команды перед игрой – встретили, фаеры, песни в городе. Хочется, чтобы люди, которые не имеют возможности попасть на стадион, что-то особенное сделали для нас, для футболистов, чтобы еще больше мотивировать наших игроков", – сказал Лупашко в комментарии клубной пресс-службе.

Напомним, матч Карпаты – Александрия состоится в воскресенье, 11 мая, в 18:00. Команда Руслана Ротаня в шаге от исторического серебра ("горожане" пока сохраняют теоретические шансы даже на золото). Зато "львы" борются за попадание в еврокубки – сейчас в турнирной таблице УПЛ они имеют одинаковое количество очков с Полесьем и Кривбассом (по 43 балла).

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