Юссуфа Мукоко, который когда-то считался будущей суперзвездой Боруссии Д, откровенно рассказал о тяжелом периоде в карьере, вызванный слухами о его настоящем возрасте. Несмотря на то что в юношеских командах немецкого гранда он забил 141 гол в 88 матчах, историю футболиста омрачили сообщения о якобы поддельном свидетельстве о рождении. В СМИ даже писали, что он на самом деле на четыре года старше официальных данных.

Форвард сборной Германии официально оказался младше на 4 года – псевдородственники подделали документы

В интервью TV2 Мукоко признался, насколько болезненно переживал ситуацию: "Я плакал и думал: "Как мне из этого выбраться?" и "Когда все станет лучше?". Многие после тяжелых времен просто говорят: "Все хорошо". Но я хочу говорить об этом. Иногда нужно научиться просить о помощи. Я был удивлен тем, насколько много людей готовы на все ради внимания. Некоторые – невероятно жадные. Возможно, когда-то я сниму собственный документальный фильм".

Прошлым летом Мукоко окончательно покинул Боруссию Д, в составе которой он провел девять лет, так и не попрощавшись должным образом с болельщиками. После аренды в Ницце он перебрался в Копенгаген за 5 миллионов евро. В Дании 20-летний нападающий пытается восстановить свою карьеру и уже отметился тремя голами в 12 матчах.

