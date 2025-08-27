– Насколько я знаю и слышал, обо мне говорили, что я гниль пускаю в коллектив, что я не очень хороший человек, разваливаю команду изнутри и все такое, меня надо из команды убрать.

Я был очень расстроен, потому что для меня это как-то, знаешь, как ты говоришь... Мне никто такого не говорил, я это первый раз услышал. И мне как-то было неловко, я уже начал думать: "Может, так и есть?" Какие-то такие ощущения были: возможно, я реально какой-то п***рас?

"Луческу сказал, что лучше бы я остался там": экс-игрок Динамо рассказал о конфликте с легендарным тренером

Потом я разговаривал с президентом Полесья, говорю: "Я хотел поговорить на эту тему – что на меня клевета какая-то, что говорят, что я гниль делаю какую-то, облили грязью. Вы можете у всех спросить, вы же здесь главный человек". Он говорит: "А кто тебе сказал? Ты никого не слушай. Делай свою работу, все хорошо". – "Ну, хорошо". Поговорили – вроде, немножко успокоился. Но все равно из команды попросили.

– Я не думаю, что если спросить каждого из тех футболистов, которые были с нами в составе Полесья, то хотя бы у одного были какие-то претензии к тебе, ко мне и в человеческом, и в игровом плане.

– Думаю, что ни у кого не было, просто мы кому-то не нравились, да и все. Думаю, что это было так.

– Ты хотел уходить из этой команды?

– У меня был еще год контракта, и я никуда не хотел уходить. Меня все устраивало, были все условия для развития, для футбола. Тем более мы попали в Лигу конференций, я хотел попробовать свои силы там, возможно, пройти куда-то дальше.

– Почему так случилось? Тебя прям попросили из клуба или тебе просто четко дали понять, что на следующий сезон ты уже здесь не нужен?

– Я пришел к президенту за неделю или за две до конца чемпионата и спросил: "Так-то и так-то, говорят, что я плохой человек и все такое, и как футболист. Если вас что-то не устраивает – давайте что-то думать". Он говорит: Нет, ты меня как футболист устраиваешь полностью. Мне все нравится, ты остаешься в команде". В последнем туре мы побеждаем Шахтер 2:0 и попадаем в Лигу конференций благодаря тому, что Динамо выигрывает у Руха. После этого проходит 2 недели, я в отпуске. Приходит смс от Друди..

– Ты говоришь Друди – а мне уже смешно.

– Я вообще не понимаю, как он попал в эту команду. Он две команды утопил, так еще и попал в клуб, который развивается – я вообще не знаю как. И мне приходит смс не от тренера – нового или не нового, никто еще не знает. Приходит от Друди смс: "Привет, как дела? Думаю, у тебя все хорошо, начнешь тренироваться с U-19". Вот это все, что мне прислали. Я сразу позвонил к агенту, сказал: "Давай сразу разрывать контракт. Чего я буду тренироваться с U-19? Я поеду себе куда-то искать", – рассказал Шабанов на подкасте в Дениса Бойко на YouTube.

"Жажа вчавив педаль у підлогу і втік від поліції": менти на "Жигулях", футболка Діого Рінкона, зустріч із Бредом Піттом