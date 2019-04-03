"Возможно, буду работать в Десне до конца жизни", – Рябоконь прокомментировал свое будущее

Главный тренер Десны Александр Рябоконь отреагировал на слухи о своем возможном увольнении.

"Разговор об увольнении был. Отставки, видимо, пока не планировалось. Трудно сказать. Это такая профессия: возможно я здесь до конца жизни буду работать, а возможно завтра уволят.

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Мы были рядом с решением задачи, до последнего тура сохраняли шансы, однако, к сожалению, проиграли Львову. Все разочарованы, но надо двигаться дальше. Очевидно, пока рано нам быть среди лучших команд", – сказал Рябоконь каналу Детинец.