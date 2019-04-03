toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЗАРЯ - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ШАХТЕР ВУЛВЕРХЭМПТОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВИЛЬЯРРЕАЛ - БАРСЕЛОНА

"Возможно, буду работать в Десне до конца жизни", – Рябоконь прокомментировал свое будущее

14:12 11 Читати українською
"Возможно, буду работать в Десне до конца жизни", – Рябоконь прокомментировал свое будущее
Александр Рябоконь / соцсети

Главный тренер Десны Александр Рябоконь отреагировал на слухи о своем возможном увольнении.

"Разговор об увольнении был. Отставки, видимо, пока не планировалось. Трудно сказать. Это такая профессия: возможно я здесь до конца жизни буду работать, а возможно завтра уволят.

"Мы стараемся играть не так, как половина команд Украины", – Сондей рассказал о философии Шевчука

Мы были рядом с решением задачи, до последнего тура сохраняли шансы, однако, к сожалению, проиграли Львову. Все разочарованы, но надо двигаться дальше. Очевидно, пока рано нам быть среди лучших команд", – сказал Рябоконь каналу Детинец.

Теги
Десна Десна Александр Рябоконь Александр Рябоконь
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
2
мин
Александрия
17:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук