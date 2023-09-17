"Что означает то, что я в последнее время говорю о судействе? Это означает, что я так думаю. И мало того, я абсолютно уверен в этом. Заметьте, это же не то, что я новый человек, который несколько недель в чемпионате и делает какие-то выводы. Мы уже долго здесь работаем и видим, что происходит – это уже следствие всего того, что накопилось.

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Что именно? Во-первых – это отсутствие какого-либо прогресса и стремления к этому прогрессу. Я никогда не хочу выиграть благодаря судейской ошибке. Я этого не хочу, реально! Я понимаю, что говорю какие-то виртуальные вещи... Если, например, мы выиграем и все люди признают, что судья ошибся – я готов переиграть этот матч.

Понимаю, что это, наверное, невозможно, но настолько я хочу подчеркнуть принципиальность – я абсолютно не хочу выигрывать с помощью чего-то, кроме футболистов, моих идей и всего тренерского штаба и нашей работы.

Я понимаю, что судейская работа непростая, это очень серьезная профессия. Вы подумайте, каким талантливым должен быть человек, чтобы оценить все эти ситуации, быстро, вовремя. Сейчас немного помогает VAR – это тоже хорошо. Пусть эти люди получают больше денег. Например, я высказался за то, чтобы клубы платить судьям какие-то дополнительные средства. Чтобы это все было цивилизованно, открыто и понятно. Пусть судья за игру получает большую сумму, но так, чтобы мы понимали, что он судит то, что есть на поле.

Пусть и будет какая-то ошибка – без ошибок, наверное, никто не обойдется, но с этим можно мириться, когда ты видишь, что это действительно ошибка. И ты понимаешь, потому что сам где-то ошибаешься, футболисты ошибаются. Но анализируя все, что происходит и зная не всех, но многих судей, я не верю, что они могут судить так плохо. И из-за этого появляются размышления – возможно, арбитрами кто-то манипулирует, дает им какие-то указания, еще что-то, я не знаю.

Мы должны разобраться с этим, потому что видим по факту, что уровень судейства низкий. Я хочу работать и дальше учиться. Несмотря на то, что я уже не очень молод, я хочу учиться. А как учиться, если я даже не могу проанализировать свою игру из-за того, что я понимаю, какое было судейство?" – сказал Григорчук в интервью "ТаТоТаке".

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