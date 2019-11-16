Возле стадиона Вест Хэма нашли бомбу – матч против Арсенала могут перенести

В Лондоне около Олимпийского стадиона выкопали бомбу времен Второй мировой войны.

Территорию вокруг найденного снаряда огородили, на данный момент принято решение, что найденная бомба не несет никакой угрозы, сообщает The Sun.

Пеллегрини: Для Вест Хэма перерыв на матчи сборных наступает в очень нужный момент

Домашний матч Вест Хэма против Тоттенхэма состоится 23-го ноября, а 25-го саперы посетят место раскопок. Если они обнаружат малейшую опасность, то матч против Арсенала, который запланирован на 9 декабря, могут перенести.

Напомним, что Вест Хэм переехал из своего старого стадиона Аптон Парк на Олимпийский перед началом сезона 2016/2017.

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