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Возле стадиона Вест Хэма нашли бомбу – матч против Арсенала могут перенести

20:23 71 Читати українською
Возле стадиона Вест Хэма нашли бомбу – матч против Арсенала могут перенести
Олимпийский стадион Лондона / Daily Mirror

В Лондоне около Олимпийского стадиона выкопали бомбу времен Второй мировой войны.

Территорию вокруг найденного снаряда огородили, на данный момент принято решение, что найденная бомба не несет никакой угрозы, сообщает The Sun.

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Домашний матч Вест Хэма против Тоттенхэма состоится 23-го ноября, а 25-го саперы посетят место раскопок. Если они обнаружат малейшую опасность, то матч против Арсенала, который запланирован на 9 декабря, могут перенести.

Напомним, что Вест Хэм переехал из своего старого стадиона Аптон Парк на Олимпийский перед началом сезона 2016/2017.

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