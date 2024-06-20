"Я возлагаю на Михаила Мудрика большие надежды на этом турнире. Он очень быстр, он может легко обходить игроков, у него невероятный темп и способности. Также у него есть способность "читать" игру.

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Считаю, Мудрик может стать именно тем игроком, который возглавит эту команду. У сборной Украины много хороших игроков, но именно Мудрик может стать лучшим игроком турнира в составе этой команды", – цитирует Франка BBC One.

Напомним, что сборная Украина провалила матч первого тура группового этапа с Румынией (0:3). В двух оставшихся встречах команда Сергея Реброва сыграет со сборными Словакии и Бельгии.

Томас Франк тренирует в Брентфорде другого украинца, Егора Ярмолюка.

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