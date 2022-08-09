"По-моему, до больших неожиданностей в предстоящем чемпионате Украины дело не дойдет. В борьбе за золото предпочитение отдаю Динамо, которое сохранило всех ключевых исполнителей с украинским паспортом, а легионеры в последнее время в столичной команде не были на ведущих ролях.

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От кого жду сюрпризов? Интересно будет наблюдать за Кривбассом, вернувшимся в элиту с новым наставником Юрием Вернидубом, который уже приучил болельщиков к тому, что возглавляемые им команды всегда на виду. Добавляет интриги и выступление СК Днепр-1, особенно если учесть, что новому главному тренеру Александру Кучеру еще не приходилось работать на таком уровне.

Также следует уточнить, что из-за войны войны с Россией матчи будут проходить без зрителей и по большому счету значение родных стен нивелируется. Это, без сомнения, может отразиться на результатах поединков", – сказал Кабанов в комментарии Zbirna.com.

Напомним, старт нового сезона запланирован на 23 августа.

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