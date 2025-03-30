Роман Зозуля сделал репост сообщения со страницы благотворительного фонда "Народная армия" в своем Telegram-канале.

Зозуля – об ударе межконтинентальной ракетой по Днепру: "Мы как всегда должны рассчитывать только на себя"

"В Днепре пи**а. Все, куда прилетело, – гражданские объекты. Находясь в эпицентре этого, возникает мысль, что открылись ворота в ад...

Очень много людей осталось без ничего. Многие пострадали. Вот такая она договоренность с пи**рами. Надеюсь уже нет иллюзий у людей и откроются глаза! Записывайтесь на медицинские курсы. Изучайте правила оказания первой до медицинской помощи. Имейте при себе турникеты и аптечки. Это спасает жизни!" – говорится в сообщении.

Напомним, 28 марта Россия осуществила обстрел Днепра. В результате вражеской атаки 4 человека погибли, более 20 – ранены.

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