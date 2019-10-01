"Вот ш***а, лучше бы шла работать", – тренер итальянского клуба уволен за оскорбление активистки Греты Тунберг

Главный тренер молодежной команды Гроссето Томазо Казалини был уволен с должности из-за оскорбления в адрес 16-летней активистки Греты Тунберг.

"Вот шлюха. Лучше бы шла работать. В 16 лет уже можно", – именно за этот комментарий на Facebook клуб Серии D Гроссето уволил Томазо Касалини с поста главного тренера молодежной команды, информирует Mediagol.

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Клуб заявил, что поведение Касалини не соответствует политике Гроссето, который ставит моральные ценности человека выше, чем профессиональные.

На прошлой неделе 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг выступила с гневной и эмоциональной речью на саммите ООН насчет климата.

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