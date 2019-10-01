toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АТАЛАНТА - ШАХТЕР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - АРСЕНАЛ

"Вот ш***а, лучше бы шла работать", – тренер итальянского клуба уволен за оскорбление активистки Греты Тунберг

11:52 78 Читати українською
"Вот ш***а, лучше бы шла работать", – тренер итальянского клуба уволен за оскорбление активистки Греты Тунберг
Грета Тунберг / Reuters

Главный тренер молодежной команды Гроссето Томазо Казалини был уволен с должности из-за оскорбления в адрес 16-летней активистки Греты Тунберг.

"Вот шлюха. Лучше бы шла работать. В 16 лет уже можно", – именно за этот комментарий на Facebook клуб Серии D Гроссето уволил Томазо Касалини с поста главного тренера молодежной команды, информирует Mediagol.

Покинул Милан из-за мафии, – экс-игрок "россонери" Тарибо Вест

Клуб заявил, что поведение Касалини не соответствует политике Гроссето, который ставит моральные ценности человека выше, чем профессиональные.

На прошлой неделе 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг выступила с гневной и эмоциональной речью на саммите ООН насчет климата.

"Они собираются опозорить еще одного культового игрока": Шевченко может возглавить Милан – как реагируют фанаты

blog_ava
Вест Хэм готов продать одного из лидеров в Манчестер Юнайтед за рекордную сумму
07:30
569
Теги
Италия футбольные курьёзы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
15
мин
Аталанта
19:55
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук