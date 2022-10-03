"Выдающаяся черта хорошего нападающего – это терпение. Я играл против лучших нападающих, и когда они исчезают, тебе действительно нужно сосредоточиться. Криштиану Роналду, Филиппо Индзаги – они исчезают, а затем внезапно получают шанс.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 6:3 – видео голов и обзор матча

Когда вы смотрите на Холанда, вы видите разных игроков. Этот гол, в стиле Златана, и Роналду тоже. Вы видите лучших, самых лучших нападающих в одном. Вот почему он так опасен. У него была роскошь видеть многих лучших форвардов, и все они помещены у одного игрока", – поделился Шмейхель в комментарии BBC.

Напомним, Холанд очаровал всех своим перфомансом в матче против Манчестер Юнайтед, где оформил хет-трик и дважды ассистировал партнерам. В общем, норвежец забил 17 голов и отдал 3 результативных передачи в 11 играх.

Ман Сити разбил МЮ в матче АПЛ с 9 голами – 3 подряд домашний хет-трик плюс 2 ассиста Холанда, феерия Фодена и КДБ