"Сегодняшний вечер был значительно большим, чем просто футбольный матч. Это напоминание миру о том, что мы уже 1000 дней противостоим захватчику. Вот о чем наша страна: никогда не отступать.

Украина сыграет в плей-офф за выход в Лигу А – известны детали жеребьевки и потенциальные соперники

Сегодня мы сделали это для народа Украины. Объединенные, мы выстоим и движемся к плей-офф", – написал Судаков в своем Іnstagrаm.

Сборная Украины одержала важную победу над Албанией (2:1), реализовав голы Зинченко и Яремчука, и теперь продолжит борьбу за место в элитном дивизионе Лиги наций в переходных матчах.

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