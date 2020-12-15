"Я постоянно чувствую давление. Когда у нас были хорошие отрезки в прошлом сезоне, все было прекрасно. В заключительной части прошлым летом было много сложных моментов, поверьте. Не все было прекрасно и легко, не все доставляло удовольствие.

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Но, конечно, когда ты побеждаешь, то строишь другое настроение, и в таком случае давление заключается в том, что надо выигрывать снова. Давление будет всегда. И мы должны смело встречать его, бороться, и никто не имеет права сдаваться. Сейчас мы должны принять пулі на себя, к сожалению.

Мы не добиваемся побед в матчах, нужно выйти ко всем и сказать: "Вот моя грудь – стреляйте в меня, у вас есть такое право, потому что я не выиграю". А что еще я могу сделать? Только работать усерднее и пытаться что-то изменить, стать лучшим. Так мы должны выйти из этой ситуации.

Почему я принимаю пули на себя? Это естественно. Это часть работы. Если нет результатов, то ответственность на тренере. Можно много говорить и объяснять, но стоит выигрывать матчи. Этот клуб слишком большой, чтобы бороться с таким количеством поражений. Поэтому – вот моя грудь, стреляйте в меня", – цитирует Артету Goal.com.

Добавим, что Арсенал одержал всего одно очко в 5 последних турах АПЛ и рухнул на позорное 15 место с 13 очками.

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