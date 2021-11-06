"Понятно, что Динамо устало после Барселоны. Отдали все силы. Где-то не повезло, и они не выиграли. А сегодня был наш день. Повезло. Есть ли такая история: как обыграть Динамо? Стартуют Запорожец и Мерседес, который ушел вперед. Как Запорожец обогнать? Ждать, когда у Мерседеса пробьется колесо. Вот оно и пробилось, а мы их опередили.

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Видел ли эпизод с пенальти? Еще нет. Я только из раздевалки. Мы радовались. Поймите, команды не всегда обыгрывают Динамо. Можно сыграть вничью и все равно радоваться. Мы стоим на других ступенях", – приводит слова Максимова Динамомания.

Напомним, Ворскла сенсационно обыграла Динамо (2:1) и нанесла киевлянам первое поражение в чемпионате Украины в текущем сезоне. "Бело-синие" с 35 очками остались первыми, а полтавчане набрали 28 пунктов и закрепились на третьем месте.

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