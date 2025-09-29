"Чувствую гордость, и я думаю, что победа полностью заслужена. То, как мы играли, боролись, какие шансы создавали, – мы заслуживали победу. Мы добились ее в драматическом стиле, но победа заслуженная.

Ньюкасл – Арсенал – 1:2 – видео голов и обзор матча

Вот как происходит подъем на другой уровень. Проходя через такие моменты и извлекая уроки. Это была прекрасная возможность показать самим себе, кто мы такие, потому что это потрясающий соперник, против него очень сложно играть. Уровень стабильности и мастерства, который мы показали сегодня, был высочайшим.

Нам пришлось бросить в бой все, что у нас было. Думаю, Поуп провел исключительную игру. Следует отдать ему должное, но мы верили и, я считаю, полностью заслужили эту победу", – цитирует Артету ВВС.

Арсенал на последних минутах вырвал победу над Ньюкаслом – скандальный арбитраж не помешал вернуться на второе место