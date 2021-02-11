Барселона не смогла смириться с решением Матеу Лаоса в первом матче полуфинала Кубка Испании против Севильи (0:2).

Каталонцы в Twitter предоставили ракурс за воротами, с которого столкновения Альбы и Сусо очень похоже на пенальти.

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Защитник Барселоны врывался в штрафную, но хавбек Севильи плотно обхватил его руками. На общем плане падение Альбы выглядело несколько преувеличенным. "Вот как это видим мы", – каталонцы оставили красноречивую подпись под видео.

Напомним, ответный матч между Барселоной и Севильей на Камп Ноу состоится 3 марта.

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