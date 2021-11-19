"В последнее время от ПСЖ ждут, что мы еще до матча должны выигрывать со счетом 5:0. А если после 10 сыгранных минут счет не 3:0 в нашу пользу, все говорят: "Пффф, вот это разочарование!"

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Я считаю это ошибочным мнением. Ни один клуб не может постоянно побеждать. К тому же соперник создает сопротивление, тоже стремится к победе и усложняет нашу задачу.

Когда вы приходите в ПСЖ, нужно время на адаптацию к существующей структуре, к игрокам. Клуб хочет побеждать – в Лиге чемпионов, чемпионате Франции и Кубке страны. Нам нужна победа во всех матчах. Мы собрались в ПСЖ для того, чтобы побеждать, учитывая развитую структуру клуба и подбор исполнителей", — приводит слова Почеттино Marca.

После 13 туров Лиги 1 ПСЖ уверенно лидирует, а на групповом этапе ЛЧ парижане опустились на второе место, пропустив вперед Ман Сити.

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