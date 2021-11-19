"Вот это разочарование!" – Почеттино призвал фанов ПСЖ снизить свои ожидания от команды
Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино требует времени на адаптацию для звездных новичков парижского клуба.
"В последнее время от ПСЖ ждут, что мы еще до матча должны выигрывать со счетом 5:0. А если после 10 сыгранных минут счет не 3:0 в нашу пользу, все говорят: "Пффф, вот это разочарование!"
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Я считаю это ошибочным мнением. Ни один клуб не может постоянно побеждать. К тому же соперник создает сопротивление, тоже стремится к победе и усложняет нашу задачу.
Когда вы приходите в ПСЖ, нужно время на адаптацию к существующей структуре, к игрокам. Клуб хочет побеждать – в Лиге чемпионов, чемпионате Франции и Кубке страны. Нам нужна победа во всех матчах. Мы собрались в ПСЖ для того, чтобы побеждать, учитывая развитую структуру клуба и подбор исполнителей", — приводит слова Почеттино Marca.
После 13 туров Лиги 1 ПСЖ уверенно лидирует, а на групповом этапе ЛЧ парижане опустились на второе место, пропустив вперед Ман Сити.
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