"Когда мы вместе с Джулиусом Агаховой, Айзеком Окоронкво и Ассане Н'Диайе приехали со сборов, то было интересно, как отреагируют болельщики на появление легионеров.

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И вот, у нас первый матч на стадионе Шахтер после сборов, выходят три темнокожих парня. И тогда все говорили: "Вот это настоящие шахтеры!". Было весело.

Агахова, когда приехал, тоже была интересная история. Был ноябрь месяц, мы провели тренировочное занятие, сыграли двустороннюю игру. Агахова сыграл первый тайм и говорит: "У меня пальцы на ногах замерзли". Он сыграл тайм и ушел в раздевалку. А на следующий день едем на базу. Он стоит на улице, а уже снег выпал. Температура -1, а он стоит в бриджах, в сланцах и в курточке. И так у него ноги не мерзли. В общем, с ним было весело", – цитирует Зубова издание Terrikon.

Напомним, Агахова выступал за Шахтер с 2000 по 2007 гг. и с 2009 по 2012 гг. Окоронкво с 2000 по 2003-й, а Н'Диайе с 2001 по 2003 годы.

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