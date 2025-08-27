"У нас была задача чемпионат, выиграть Кубок и пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов. С одной задачей справились. Возможно, не думали, что именно в групповой этап Лиги чемпионов. Думали, что в крайнем случае хотели играть в Лиге конференций. Но теперь... Я ребятам говорю: "Вот это мы кашу заварили, конечно". Я не знаю, какие задачи будут, посмотрим, я не люблю прогнозы давать, я люблю тихо постепенно. Нам даже не верится, что мы там.

Кайрат сенсационно победил Селтик и впервые в истории вышел в Лигу чемпионов – 21-летний голкипер отразил три пенальти

С кем хотелось бы встретиться в Лиге чемпионов? Я даже не мечтал. Но расскажу такую историю. Перед игрой на установке мы показали ребятам команды, которые ждут нас в общей группе. Там сами гранды. Показали ребятам, распечатали и в раздевалку повесили. Мне захотелось, чтобы ребята видели и мотивировались. Конечно, хочется встретиться с клубами как можно именитее, потому что, возможно, такое раз в жизни такое бывает. У нас еще стадион был бы как в Глазго", – цитирует Уразбахтина Sports24.kz.

