За последние 15 месяцев у пяти игроков первой команды Реала был диагностирован разрыв передней крестообразной связки (у Куртуа, Алабы, Мартинеса, Карвахаля и Милитао – дважды). Кроме того, игроки "бланкос" были часто подвержены мышечным травмам, и в этом отчасти обвиняли тренера по фитнесу Антонио Пинтуса.

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Методы фитнеса Пинтуса очень интенсивны, и некоторые футболисты в составе первой команды считают, что они чересчур интенсивны. Relevo сообщает, что существует резкая разница между методами, которые использует Карло Анчелотти и методами, которые используют тренеры молодёжных команд Реала. Считается, что это приводит к увеличению вероятности травм у тех молодых игроков, кто пытается пробиться в первую команду из-за большого количества травмированных игроков первой команды.

Сообщается, что что некоторые молодые игроки, которые борются за попадание в первую команду, знают, что существует определенный риск получить травму – они этого очень боятся. К сожалению, с этим уже столкнулись Хакобо Рамон и Жереми де Леон.

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