Воспитанника Шахтера загоняли на тренировке сборной Украины – Шевченко прервал положительную "дедовщину"
20:37 - Читати українською
Хавбек Шахтера Георгий Судаков стал жертвой своеобразной "дедовщины" на тренировке сборной Украины.
Во время тренировки игроки сборной Украины отрабатывали игру в одно касание, а Судаков вместе с Шевченко оказались в середине круга и должны были отобрать мяч.
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Воспитаннику Шахтера долгое время не удавалось перехватить передачу Степаненко, Пятова, Матвиенко, Сидорчук, Зубкова, Кривцова и других кто стояли в кругу. На помощь пришел Шевченко, который не дал Кривцову отдать точный пас.
Напомним, поединок с бахрейнцами в рамках подготовки к финальной стадии Евро-2020 состоится на стадионе ОСК Металлист. Начало встречи в 21:00.
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