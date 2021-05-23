Во время тренировки игроки сборной Украины отрабатывали игру в одно касание, а Судаков вместе с Шевченко оказались в середине круга и должны были отобрать мяч.

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Воспитаннику Шахтера долгое время не удавалось перехватить передачу Степаненко, Пятова, Матвиенко, Сидорчук, Зубкова, Кривцова и других кто стояли в кругу. На помощь пришел Шевченко, который не дал Кривцову отдать точный пас.

Напомним, поединок с бахрейнцами в рамках подготовки к финальной стадии Евро-2020 состоится на стадионе ОСК Металлист. Начало встречи в 21:00.

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