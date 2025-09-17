18-летний украинский форвард Богдан Попов продолжает впечатлять в итальянской Серии Б. Воспитанник киевского Динамо возглавляет бомбардирскую гонку второй по престижности лиги, забив уже четыре гола за три тура. В матче Комо – Дженоа (1:1) Руслан Малиновский после сложной травмы впервые вышел в стартовом составе своей команды, вернувшись на поле после длительной паузы.

"Гасперини ему не доверяет": источник оценил печальные перспективы Довбика в Роме – остался последний шанс

40-летний Лука Модрич оформил свой первый гол за Милан, принеся команде победу над Болоньей (1:0). Тем временем Гасперини продолжает игнорировать Артема Довбика – украинец наблюдал за поражением Дженоа от Торино (0:1) с трибун. Ювентус в ожесточенном дерби переиграл Интер 4:3, а Антонио Конте установил новый рекорд Серии А, пока Наполи продолжает лидировать благодаря выступлениям игроков из Манчестера. Подробнее обо всех этих событиях – в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".

Рома сенсационно потерпела первое поражение при Гасперини – Довбик получил унизительный приговор от тренера