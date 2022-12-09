Очередная потеря постигла футбольную Украину в войне с РФ, которая продолжает уносить человеческие жизни.

Защищая родную землю, отдал свою жизнь воспитанник ДЮСШ Верес Андрей Каранюк. Погибшему Герою Украины 12 декабря исполнилось бы 29 лет, сообщает Ровенская областная ассоциация футбола.

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Каранюк защищал цвета Вереса в ДЮФЛ Украины. Также выступал за ряд команд Ровенского района – Сатурн, Строймаркет Маяк, Емельянец. Это уже второй воспитанник ровенского клуба за последнее время, который погиб на фронте. Ранее оборвалась жизнь Владимира Киричука, тело которого в результате взрыва смогли идентифицировать только благодаря анализу ДНК.

К слову, основная команда Вереса завершила первую часть УПЛ 2022/23 на 10-м месте турнирной таблицы. Подопечные Юрия Вирта набрали 17 очков, но проиграли 4 последних матча 2022 года.

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