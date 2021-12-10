Клуб, занимающий 3 место в группе А Второй лиги, на своей странице в Facebook объявил о подписании контракта с 32-летним полузащитником. Каленчук перешел на правах свободного агента, а детали сотрудничества игрока и ЛНЗ не уточняются.

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По словам Максима, он не смог отклонить предложение Юрия Бакалова, возглавляющего черкасскую команду. "В Витебске все было хорошо в плане коллектива, стабильности, финансов, но не хватало амбиций клуба. Цель была – 7 место в чемпионате. Что повлияло на переход в ЛНЗ? Прежде всего, проект. Должна быть хорошая база и есть все для развития клуба. Из разговоров с футболистами, здесь все очень солидно, вовремя и честно. Жду подготовки ко второй части сезона", – заявил новичок ЛНЗ.

Каленчук пребывал в юношеской системе Шахтера и донецкого Училища олимпийского резерва (УОР). На взрослом уровне поиграл за Зирку, Сталь, Александрию, Верес, Львов и Рух. Последним его клубом был белорусский Витебск, за который хавбек в сезоне-2021 сыграл 23 матча и отдал 2 ассиста.

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