Главный тренер СКА-Хабаровск Сергей Юран подтвердил переход в его команду еще одного украинца – Виталия Кольцова из харьковского Металлиста 1925.

"К нам присоединится Виталий Кольцов – воспитанник академии Шахтера, игрок Премьер-лиги. Выступал за Александрию и Олимпик Донецк.

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Сейчас находится в Металлисте 1925, команде, которая решала задачи. Мы с ним уже переговорили, так что он присоединится точно", – цитирует Юрана официальный сайт СКА-Хабаровск.

Напомним, Кольцов – воспитанник Шахтера. В 2011-2013 годах выступал за молодежный состав "горняков" в первенстве дублеров, а затем еще два сезона играл за Шахтер-3 во Второй лиге. Впоследствии защищал цвета Мариуполя, Александрии и Олимпика. В текущем сезоне провел за Металлист 1925 27 матчей, результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает Кольцова в 300 тысяч евро.

К слову, СКА-Хабаровск выступает во втором дивизионе России. По итогам сезона 2020/21 клуб занял в турнирной таблице 11 место, набрав 60 очков. За команду уже выступают двое украинцев – Глеб Грачев и Денис Тарадуда.

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