Воспитанник Шахтера продолжит карьеру в чемпионате Канады
15:01 - Читати українською
Полузащитник Маркиян Войцеховский попробует свои силы за океаном.
Йорк Юнайтед в своем твиттере сообщил о приходе украинца Маркияна Войцеховского.
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Контракт рассчитан на 2 года с опцией продления. Войцеховский является уроженцем Львова и начинал свою карьеру в академии Шахтера. Также у Маркияна есть гражданство Канады.
Отметим, что в 2022 году Войцеховский выступал за ФК Простарс в Первой лиге Онтарио (Канадский чемпионат). Он был признан лучшим молодым игроком года турнира, а также попал в символическую сборную сезона.
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