Йорк Юнайтед в своем твиттере сообщил о приходе украинца Маркияна Войцеховского.

Игрок сборной Украины ответил на слухи о возможном трансфере в Шахтер

Контракт рассчитан на 2 года с опцией продления. Войцеховский является уроженцем Львова и начинал свою карьеру в академии Шахтера. Также у Маркияна есть гражданство Канады.

Отметим, что в 2022 году Войцеховский выступал за ФК Простарс в Первой лиге Онтарио (Канадский чемпионат). Он был признан лучшим молодым игроком года турнира, а также попал в символическую сборную сезона.