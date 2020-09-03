Воспитанник Шахтера продолжит карьеру в чемпионате Финляндии
Дмитрий Белоног решил попробовать свои силы в Вейккауслиге.
Украинский полузащитник Дмитрий Белоног перешел в Мариехамн, сообщает официальный сайт финского клуба.
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К новой командк 25-летний футболист присоединился на правах свободного агента. Последним клубом хавбека было минское Динамо, с которым украинец недавно разорвал контракт. Соглашение с финнами рассчитано до конца нынешнего сезона.
Напомним, Белоног – воспитанник донецкого Шахтера. В Украине выступал за кропивницкую Зирку и Олимпик, в России – за Урал, а в Беларуси – за вышеупомянутое Динамо Минск.
Мариехамн в этом сезоне занимает 8-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Финляндии. Последний раз команда завоевывала чемпионство страны в 2016 году.
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