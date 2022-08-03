Лейрия на своем официальном сайте объявила о подписании 20-летнего украинца.

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Кобылянский воспитывался в структуре Шахтера, но не получил ни единого шанса в первой команде. Летом 2021-го он перебрался в турецкий Газишехир, однако и здесь не удалось дебютировать на взрослом уровне. Предыдущим клубом хавбека был люксембургский Тетус Петанж, за который он наиграл 14 матчей и оформил один ассист.

Добавим, что Лейрия выступает в третьем дивизионе Португалии, куда упала после провального прошлого сезона.

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