Полузащитник Вячеслав Чурко этим летом покинет Зарю и присоединится к новичку Первой лиги.

Чурко начнет новый сезон в составе Металлиста 1925, который опустился в Первую лигу по итогам сезона 2023/24, сообщает ТаТоТаке.

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Его контракт с Зарей подошел к концу. Луганцы предлагали Чурке продлить контракт, но Вячеслав выбрал команду Виктора Скрипника. Уже известен и срок контракта с Металлистом 1925 – 2 года.

Напомним, Чурко является воспитанником Шахтера, а за Зарю выступал с июля 2022 года. В общем, Вячеслав провел за луганчан 43 матча, в которых отметился 2 голами и 6 ассистами.

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