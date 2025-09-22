– Меня в Рух приглашал тренер Виталий Пономарев. Я был доволен этим переходом. Впоследствии тренер у Руха сменился, что стало определенной неожиданностью. Но, считаю, что Виталий Пономарев выбрал свой путь (он возглавил ЛНЗ из Черкасс, – прим.). Наверняка, ему хочется как тренеру добиваться каких-то новых успехов.

Рух делает акцент на молодежи, выпускниках собственной академии. Но не всегда молодежь будет давать желаемый результат, который хочет руководство. Это надо понимать.

– За Рух Вы немного играли. Почему?

– Как уже говорил, из-за травм и операции. Поэтому этот период в составе Руха хочется забыть. Контракт расторгли по согласию сторон, – рассказал Погорелый в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Владислав является воспитанником Шахтера, а за Рух выступал с февраля по август 2025 года. Впрочем, за "желто-черных" нападающий провел лишь 4 игры, после чего перебрался в винницкую Ниву из Второй лиги, где дела пошли лучше – 4 гола в 7 матчах этого сезона.

