Воспитанник Шахтера находится на просмотре в бельгийском клубе

Бывший хавбек молодежной сборной Украины Бека Вачиберадзе может продолжить карьеру в чемпионате Бельгии.

Воспитанник академии Шахтера находится на просмотре в клубе второго бельгийского дивизиона Ломмель, сообщает Sport.ua.

Яремчук оформил дубль в контрольном матче Гента – 5-й гол украинца еще до старта сезона

По информации издания, о перспективах подписания контракта между футболистом и клубом говорить рано.

К слову, последние полтора года Вачиберадзе провел в Латвии, где защищал цвета Риги, однако в начале июля получил статус свободного агента.

Макаренко останется в Андерлехте – Компани рассчитывает на украица

Напомним, Бека Вачиберадзе выступал за юношеские и молодежную сборную Украины, но в конца 2017 года года принял грузинское гражданство и решил выступать за национальную команду этой страны. Правда, с тех пор дебютировать за сборную Грузии Вачиберадзе так и не удалось.