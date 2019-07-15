Воспитанник Шахтера находится на просмотре в бельгийском клубе

Бывший хавбек молодежной сборной Украины Бека Вачиберадзе может продолжить карьеру в чемпионате Бельгии.
Воспитанник академии Шахтера находится на просмотре в клубе второго бельгийского дивизиона Ломмель, сообщает Sport.ua.
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По информации издания, о перспективах подписания контракта между футболистом и клубом говорить рано.
К слову, последние полтора года Вачиберадзе провел в Латвии, где защищал цвета Риги, однако в начале июля получил статус свободного агента.
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Напомним, Бека Вачиберадзе выступал за юношеские и молодежную сборную Украины, но в конца 2017 года года принял грузинское гражданство и решил выступать за национальную команду этой страны. Правда, с тех пор дебютировать за сборную Грузии Вачиберадзе так и не удалось.