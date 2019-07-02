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Воспитанник Шахтера Кисиль перешел в российскую команду

14:51 34 Читати українською
Воспитанник Шахтера Кисиль перешел в российскую команду
Руслан Кисиль / Фото ФК Олимпик

Украинский хавбек Руслан Кисиль переехал во второй дивизион России.

27-летний игрок пополнил состав Балтики, информирует официальный сайт клуба из Калининградской области.

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Сезон 2018/19 Кисиль начинал в черниговской Десне, однако зимой перебрался в Колос. За команду Руслана Костышина он провел всего шесть матчей и уже этим летом решил покинуть коваливцев. Стоит отметить, что Балтика сохранила место во втором дивизионе России только благодаря административным проблемам конкурентов.

Кисиль является воспитанником донецкого Шахтера, который в течение этого трансферного окна уже отпускал своих игроков в российские команды – Олега Данченко в Рубин, а Ивана Ордеца в московское Динамо.

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