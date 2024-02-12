Защитник Владимир Заименко и полузащитник Юрий Сеницкий продолжат карьеру в киргизском Дордое, сообщает пресс-служба бишкекцев.

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Обоим игрокам по 26 лет, оба пришли из другого киргизского клуба – ФК Алай. Сроки и условия соглашения не разглашаются, однако по данным Transfermarkt оба подписали контракты до 31 декабря 2024 года.

Напомним, Заименко начинал в моршинской Скале. Выступал за стрыйскую Скалу, Зарю, Горняк, Кривбасс (где был капитаном), польский Игрос Красноброд и немецкий Золинген (шестой дивизион). За Алай играл с марта 2023-го. Transfermarkt оценивает его в 150 тысяч евро.

Сеницкий – воспитанник донецкого Шахтера. Защищал цвета Мариуполя, Краматорска, Горняк-Спорта и польского Игрос Красноброд. Состав Алая он пополнил в августе 2023 года. Transfermarkt оценивает его в 125 тысяч евро.

К слову, по итогам прошлого сезона Заименко и Сеницкий стали вице-чемпионами Кыргызстана. Дордой, который за свою историю 12 раз выигрывал золото первенства (что до сих пор остается рекордом), в том же чемпионате занял третье место, отстав от Алая на один пункт.

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