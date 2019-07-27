Воспитанник Шахтера Хомутов перешел в Нымме Калью

Суперкубок Украины — 08:00 41
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Динамо – Шахтер: где смотреть матч за Суперкубок Украины-2019
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Бейл покинет Реал и согласовал контракт с китайским клубом, – MarcaИспания — 26 июль 373
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Зидан настроен отпустить 7 игроков Реала ради трансфера Погба – Лунин попал под горячую руку французаИспания — 26 июль 496
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Украина рискует потерять одну команду в Лиге чемпионов – сезон 2019/20 как момент истиныЛига чемпионов — 26 июль 1574
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Динамо – Шахтер: польский канал вызвал истерику местных фанатов из-за новости о показе Суперкубка УкраиныУкраина — 26 июль 2559