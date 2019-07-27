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Воспитанник Шахтера Хомутов перешел в Нымме Калью

06:30 35 Читати українською
Воспитанник Шахтера Хомутов перешел в Нымме Калью
Владислав Хомутов / Нымме Калью

Украинский хавбек Владислав Хомутов присоединился к Нымме Калью.

21-летний полузащитник Владислав Хомутов стал футболистом эстонского Нымме Калью, сообщает официальный сайт клуба. О деталях контракта украинского футболиста пока не сообщается.

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К слову, Хомутов – воспитанник Шахтера и Олимпика. Последним клубом полузащитника был словацкий Злате Моравце, куда украинец перешел зимой этого года из Черноморца.

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За европейскую команду 21-летний футболист провел всего 3 игры, результативными действиями хавбек не отличался.

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Теги
Мир Трансферы Украинцы за рубежом Нымме Калью Нымме Калью Владислав Хомутов Владислав Хомутов
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