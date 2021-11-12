Защитник Шахтера Марк Рене Мампасси может оказаться в московском Локомотиве.

"Стороны близки к заключению соглашения. Трансфер в ближайшее время должен быть оформлен. Предполагается, что игрок (Мампасси – прим.) уже зимой присоединится к Локомотиву на сборах", – сообщает издание Чемпионат со ссылкой на источник, приближенный к Шахтеру.

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Отметим, что Мампасси защищает цвета Мариуполя, а права на защитника принадлежат донецкому Шахтеру.

В текущем сезоне защитник отыграл в 12 матчах за азовцев, в которых отдал 1 результативную передачу.

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