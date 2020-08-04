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Воспитанник Реала Оскар Родригес может усилить Вильярреал

16:14 - Читати українською
Воспитанник Реала Оскар Родригес может усилить Вильярреал
Оскар Родригес / официальный сайт Ла Лиги

Атакующий полузащитник мадридского Реала Оскар Родригес может перебраться на Эль Мадригал. Прошлый сезон он провел в Леганесе на правах аренды.

Вильярреал проявляет интерес к 22-летнего хавбека, сообщает ESPN.

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"Желтая субмарина" якобы уже начала переговоры по трансферу Родригеса. Испанец имеет мало шансов закрепиться в первой команде "сливочных", поэтому вынужден искать новый клуб ради регулярной практики. Родригес имеет действующий до лета 2023-го контракт с мадридцами. Сумма отступных пока неизвестна.

В прошлом сезоне Оскар Родригес провел 32 матча за Леганес во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи.

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