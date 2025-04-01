Украинский экс-футболист Юрий Яцкив отдал жизнь за Родину.

Юрий Яцкив погиб в бою вблизи Торецка Бахмутского района Донецкой области. Ему было 26 лет.

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"Руководство, тренеры и весь персонал ДЮФШ ФК Львов выражает искренние соболезнования родным и близким. Вечная память Герою", – говорится в сообщении ДЮФШ Львов в Instagram.

Защитник Украины был воспитанником ДЮФШ ФК Львов. Юрий Яцкив является выпускником академии Львова-1998, играл на позиции вратаря. Первый тренер – Олег Колобич.

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