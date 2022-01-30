Зрители матча Гиллингема – Оксфорд Юнайтед точно не скучали во время поединка.

Во встрече 30-го тура английской Лиги 1 Оксфорд Юнайтед на выезде разгромил Хиллингем со счетом 7:2.

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Героем поединка стал полузащитник гостей Камерон Браннаган, который отличился покером. Следует отметить, что все свои мячи в этом матче Камерон забил с пенальти.

Браннаган является воспитанником Ливерпуля. В 2018 году мерсисайдцы продали полузащитника Оксфорда за скоромные 225 тысяч евро.

После 28 туров Лиги 1 Оксфорд Юнайтед борется за повышение в классе, расположившись на 7-й строчке, Гиллингем остается в зоне вылета – 23-е место.

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