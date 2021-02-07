Вальмиера объявила о подписании украинского хавбека в своем Instagram. Детали сделки не разглашаются.

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Добавим, что с 2019 году он выступал в составе чешской Карвины, куда перешел из Карпат. Вальмиера же является действующим обладателем бронзовых наград латвийского первенства.

К слову, Желизко в текущем сезоне сыграл в 2 матчах в составе Карвины, однако результативных действий в свой актив не записал.

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