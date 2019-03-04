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Воспитанник Карпат Маркович забил победный мяч в Суперкубке Эстонии – видео голов и обзор матча

10:59 17 Читати українською
Воспитанник Карпат Маркович забил победный мяч в Суперкубке Эстонии – видео голов и обзор матча
Андрей Маркович / ФК Нымме Калью

Украинский защитник Андрей Маркович отметился победным голом в матче за Суперкубок Эстонии-2019 против Левадии, в составе которой забил Игорь Жураховский. Смотрите видео голов и обзор матча.

Суперкубок Эстонии-2019

Нямме Калью – Левадия – 3:2

Голы: Угге, 53 (пен.), Тамм, 62, Маркович, 70 – Жураховский, 39, Нестеров, 77

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В Суперкубке Эстонии-2019 Нымме Калью встретился с Левадией. На поле появились сразу четверо украинцев на две команды – Андрей Маркович, Игорь Жураховский, Евгений Будник и Юрий Ткачук.

Жураховский открыл счет во встрече, а Маркович забил победный мяч, и Нымме поднял над головой Суперкубок Эстонии.

Теги
Нымме Калью Нымме Калью Левадия Левадия Видеоновости Мир Евгений Будник Евгений Будник Юрий Ткачук Юрий Ткачук Игорь Жураховский Игорь Жураховский Андрей Маркович Андрей Маркович
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