Воспитанник Карпат Маркович забил победный мяч в Суперкубке Эстонии – видео голов и обзор матча

Украинский защитник Андрей Маркович отметился победным голом в матче за Суперкубок Эстонии-2019 против Левадии, в составе которой забил Игорь Жураховский. Смотрите видео голов и обзор матча.

Суперкубок Эстонии-2019

Нямме Калью – Левадия – 3:2

Голы: Угге, 53 (пен.), Тамм, 62, Маркович, 70 – Жураховский, 39, Нестеров, 77

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В Суперкубке Эстонии-2019 Нымме Калью встретился с Левадией. На поле появились сразу четверо украинцев на две команды – Андрей Маркович, Игорь Жураховский, Евгений Будник и Юрий Ткачук.

Жураховский открыл счет во встрече, а Маркович забил победный мяч, и Нымме поднял над головой Суперкубок Эстонии.