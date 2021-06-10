Кучер решил разорвать контракт с РФШ по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба.

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Отметим, что голкипер защищал цвета латвийского клуба полтора сезона, перебравшись из другой местной команды – Даугавпилса.

В сезоне-2020 Кучер провел 19 матчей в составе команды, а вот следующий сезон явно не удался украинцу, который потерял место в основе, не отыграв ни одного поединка.

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