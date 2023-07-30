Полузащитник Кривбасса Юрий Вакулко рассказал, как решился на возвращение в Украину после выступлений в Латвии.

"Период выступлений в Латвии и возвращение домой? Рига всегда помогала украинцам. С первых дней войны я на матчи всегда выходил с флагом Украины – ни у кого не было никаких вопросов. Но потом пришел новый тренер, который начал говорить странные вещи: мол, то, что я выхожу с флагом, отвлекает меня от футбола, мешает концентрироваться...

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Очень рад вернуться в Украину, увидеть родителей. За время войны я здесь впервые – хочу выступать дома и радовать болельщиков своей игрой", – поделился Вакулко в комментарии официальному сайту Кривбасса.

Напомним, Вакулко начинал карьеру в Днепре в 2013 году. В сезоне 2018/19 помог Партизану завоевать серебро чемпионата Сербии. Впоследствии выступал за киевский Арсенал (в аренде) и СК Днепр-1. Последним его клубом была Рига. Провел 13 матчей за молодежную сборную Украины, в которых забил 2 гола. Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.

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