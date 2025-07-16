Любимый город – кроме Одессы: Путивль, Сумская область.

Топ-3 песни плейлиста перед игрой: "Ехали казаки", "Изумрудное небо" и еще что-то из подобного вайба.

Самое любимое блюдо и кто его готовит лучше всего: Окрошка. Все готовят по-разному, но я люблю – и это главное.

Instagram, TikTok или что-то другое: YouTube.

Черноморец подписал шестерых новичков – клуб усилился экс-игроками Динамо и лидером Ворсклы

Фильм, который готовы пересматривать снова и снова: "8 миля".

Любимый актер или актриса – и за что: Леонардо Ди Каприо, особенно в фильме "Волк с Уолл-стрит". Нравится за харизму и актерское мастерство.

Какой автомобиль называете "машиной мечты": Я неприхотливый, нравятся внедорожники.

На что пошла первая зарплата: Это были 100 долларов в академии Динамо. На какие-то мелочи.

Если бы не футбол, что тогда: Наверное, что-то связанное со свободой движения и независимостью. Где можно развиваться, где ты сам себе руководитель. Футбол когда-то закончится – тогда и увидим.

УПЛ в трех словах – ваша версия: Переоцененный уровень игроков, – сказал Хобленко для YeSport.

Напомним, Хобленко – воспитанник Динамо (находился в структуре киевлян с 2011 по 2016 годы). В Украине выступал за Полтаву, Закарпатье, Черноморец, СК Днепр-1, Карпаты, Кривбасс и ЛНЗ. В Европе играл за польский Лех, белорусское Динамо Брест, норвежский Стабек и эстонскую Левадию.

Добавим, что Черноморец по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу. Сам же Хобленко продлил контракт с клубом еще на один год.

"В Динамо сказали, что я "как все": Хомченовский о вызове в сборную Украины, сиесте в Сегунде и медалях с Кривбассом