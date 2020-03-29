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Воспитанник Динамо заработал пенальти, экс-карпатовец разрядил пушку – успехи "старых знакомых" в Беларуси

21:59 44 Читати українською
Воспитанник Динамо заработал пенальти, экс-карпатовец разрядил пушку – успехи "старых знакомых" в Беларуси
Экс-карпатовец забил в Беларуси / ФК Неман

В заключительном матче 2 тура чемпионата Беларуси Неман оказался сильнее Витебска – не обошлось без удачных действий украинцев. Смотрите видео голов и обзор матча.

Чемпионат Беларуси, 2 тур

Неман – Витебск – 2:0

Голы: Кадимян, 51, Кантария, 58 (пен)

Неман обыграл Витебск в матче, который закрывал программу 2 тура белорусского первенства. В стартовом составе хозяев вышли Гегам Кадимян, который в свое время выступал за Карпаты и Ворсклу, а также воспитанник Динамо Владимир Коваль. Первый отыграл весь поединок, а второй был заменен на 67-й минуте.

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Судьбу встречи решили 2 гола в дебюте второго тайма. Сначала Кадимян пушечным ударом с 11-ти метров поразил ворота Витебска – первый гол армянина за новую команду. На 57-й минуте Коваль выбежал один на один с голкипером и был сбит. Пенальти уверенно реализовал Кантария.

В итоге 2:0 – у обеих команд после двух туров по 3 очка и место в середине таблицы.

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Украинцы за рубежом Видеоновости Гегам Кадимян Гегам Кадимян Неман Беларусь Витебск Витебск Мир Володимир Коваль Володимир Коваль
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