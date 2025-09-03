Воспитанник Динамо с опытом игры в Европе стал свободным агентом – нападающий покинул дебютанта УПЛ
Форвард Эпицентра Иван Демиденко прекратил сотрудничество с командой.
Нападающий Иван Демиденко официально покинул Эпицентр. Как информирует клубная пресс-служба, стороны договорились о прекращении сотрудничества, и отныне футболист имеет статус свободного агента.
Демиденко присоединился к дебютанту УПЛ в октябре 2024 года. За это время он провел 8 матчей в сезоне 2024/25, отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.
22-летний форвард является воспитанником киевского Динамо. На протяжении карьеры он выступал за юношеские составы Олимпика и Днепра-1, играл в Литве за Минию, в Греции за Астерас, а также защищал цвета Миная. Transfermarkt оценивает Демиденко в 50 тысяч евро.
